Els senglars destrossen 400 enciams d'un pagès de la Garriga

L'Associació Agrària de la Garriga ha denunciat que els senglars han destrossat 400 enciams de la plantació que el pagès Isidre Catafal té al municipi. Segons destaca l'afectat a VOTV , no és el primer cop que es troba amb aquesta problemàtica, i reclama solucions: "Ajuntaments i caçadors han de trobar una solució. És una plaga que s'està multiplicant i jo ja no sé com resoldre-ho", ha reconegut.En aquest sentit, explica que els pròxims dies publicaran un sistema d'ultrasons: "M'han dit que només funciona els primers dies, perquè després s'hi acostumen", explica contrariat.De fet, l'Associació Agrària ja hauria provat diversos sistemes amb anterioritat, però lamenten que és molt difícil controlar grans extensions de terreny cultivades.

