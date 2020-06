JxCat dona entrada al PSC al govern de Premià de Mar

El PSC i Junts per Catalunya governaran plegats a l'Ajuntament de Premià de Mar. Així ho avança La Vanguardia després de mesos de negociació "en secret". Els socialistes haurien acceptat la proposta de compartir el govern local, ja que la formació de JxCat lidera el consistori en minoria. Segons explica el rotatiu, el pacte va molt lligat a un paquet de mesures per implementar a la ciutat per lluitar contra els efectes del coronavirus i "trobar respostes" pels problemes de seguretat viscuts en les últimes setmanes.Miguel Ángel Méndez seguirà sent l'alcalde de Premià de Mar però segons explica la mateixa Vanguardia, els tres regidors socialistes, David Gutiérrez, Maria Luz Cánovas i Pilar Guardeño haurien rebut la benedicció de l'executiva del PSC. El pacte no garanteix la majoria absoluta i les carteres que ocuparien els nous membres del govern del municipi del Maresme es coneixeran aquesta mateixa setmana.

