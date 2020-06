Tanca la històrica pastisseria Muixí de Balaguer després de 85 anys

Lluís Muixí amb la seva mona de Chicote Foto: ACN

Leo Messi fet de xocolata per Lluís Muixí Foto: Paeria Balaguer

La mona de Marilyn feta pel mestre Muixí Foto: Paeria Balaguer

Un Rodolfo Chiquilicuatre de xocolata Foto: RTVE

La històrica pastisseria Muixí de Balaguer tanca portes després de 85 anys. Segons ha pogut saber, el popular pastisser Lluís Muixí ha decidit tancar el negoci després d'haver complert 84 anys i no poder fer front al volum de feina que suposa mantenir oberta la botiga, ubicada durant les darrers dècades a la plaça de la Sardana de la capital de la Noguera.El mateix Muixí admet que ja no pot portar la pastisseria com anys enrere, i lamenta haver d'abaixar la persiana en el context de la pandèmia i no com a ell li hauria agradat, agraint en persona i des del seu obrador "la confiança dels balaguerins durant tants anys".La pastisseria balaguerina es va fer un nom a la ciutat en un local del carrer d'Avall, que regentava Lluís Muixí Vidal, pare de l'actual propietari que, durant anys, ha estat conegut arreu per fer escultures de xocolata i sucre a mida real de diverses personalitats i personatges famosos.Icones de la música com Michael Jackson, del futbol com Messi o Ronaldinho, mestres de la cuina com Alberto Chicote o Karlos Arguiñano o polítics com Aznar o Zapatero han estat moldejats pel mestre Muixí, un dels pastissers més reconeguts del país i referent de desenes de pastissers catalans.La Paeria de Balaguer ja li prepara un homenatge per reconèixer la seva tasca i per haver esdevingut un dels millors ambaixadors de la ciutat en les darreres dècades.

