La colpidora experiència de Van den Eynde com a advocat d'ofici defensant un menor

1. Un fil per si algú vol fer una visita virtual i posar-se en la pell d’un advocat d’ofici en la jurisdicció de menors (justícia juvenil). Us explico un cas amb el que em vaig trobar la setmana passada estant de guàrdia de menors detinguts 👇 — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) June 22, 2020

5. El menor en tot moment va emmanillat mentre està detingut. No representa cap risc. El traslladen amunt i avall 2 agents de mossos, uns armaris. És un nen de 14 anys. Deu pesar uns 40 kgs. Parla poc. — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) June 22, 2020

9. La realitat és que no ha declarat CAP testimoni. Segons la policia un ferit diu que l’han atacat “8 nois”, però no els ha identificat. Com que la policia arriba després i veu a la plaça al meu client, amb altres nois, els deté a tots. Aquesta és la prova. — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) June 22, 2020

10. La jutgessa acorda l’ingrés del menor en un centre d’internament. No identifica a la resolució cap indici de participació del menor ni explica quin risc (fuga o reiteració delictiva) legitima l’internament. Semblaria que l’internen no pel que ha fet sinó per qui és. — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) June 22, 2020

12. Un funcionari em pregunta “què fa aquí un advocat del Procés?”. Li dic que no soc l’advocat del procés. Soc l’advocat d’A.H., de 14 anys, que hauria de ser lliure. Ja us explicaré què en diu l'Audiència de tot això. Seguim. — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) June 22, 2020

L'advocat Andreu Van den Eynde és conegut pel seu paper principal en la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva durant el judici al Tribunal Suprem contra el referèndum de l'1 d'octubre. El lletrat no només actua com a defensor penal sinó també fa feina d'advocat d'ofici, tal com ha explicat a través del seu compte de Twitter, on relata una experiència defensant un menor de 14 anys magribí sense família."Sí, també faig defensa d’ofici quan puc", explica van den Eynde. "Crec que és una funció social de l’advocat i una contribució que com a persona puc fer per ajudar als qui no tenen prou recursos per a la seva defensa", segueix, relatant com la Fiscalia va actuar de manera molt barroera amb el menor, detingut per haver participat, suposadament -i sense cap prova com explica l'advocat- en una baralla amb ferits.L'advocat agraeix el suport de membres del Grup Iríida, que l'ajuden a preparar el recurs de l'alliberament del jove de 14 anys. "No m’ho puc creure perquè no hi ha cap tipus de prova que l’incrimini. [...] Com que la policia arriba després i veu a la plaça al meu client, amb altres nois, els deté a tots. Aquesta és la prova", relata Van den Eynde.

