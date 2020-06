Mor Joel Schumacher als 80 anys, director de films com «Un dia de fúria» i «Batman»

Joel Schumacher, director de films com Un dia de fúria, El fantasma de l'òpera, Joves ocults, Assassinat en 8 mil·límetres, Línia mortal o Batman & Robin, ha mort als 80 anys a la ciutat de Nova York. El cineasta, que va competir en reconeguts festivals internacionals com el de Cannes, Berlín i Sant Sebastià, ha mort víctima d'un càncer, segons ha confirmat el seu representant a The Hollywood Repoter.Schumacher va aconseguir reconeixement com a realitzador amb el seu tercer llargmetratge, St. Elm, punt de trobada, estrenat el 1985, que van protagonitzar Emilio Estévez, Rob Low i Demi Moore. Dos anys després va dirigir Joves ocults, amb Kiefer Sutherland, Jason Patric i Corey Feldman, una comèdia de terror de gran èxit comercial. Posteriorment portaria a el cinema dues novel·les de John Grisham, El client el 1994 i Temps de matar el 1996, amb les que va obtenir el reconeixement de la crítica. El 2004 va adaptar el musical de Webber 'El fantasma de l'òpera'.El 1995 va arribar la seva gran oportunitat en el cinema comercial en agafar el relleu de Tim Burton com a director de la saga Batman. Aquest any va estrenar Batman Forever, amb Val Kilmer com el Cavaller Fosc i que van protagonitzar també Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman i Chris O'Donnell.El seu enorme èxit en taquilla, més de 330 milions de dòlars recaptats a tot el món, van motivar que dos anys després es produís una continuació Batman & Robin, amb George Clooney en el paper de Bruce Wayne i en què van participar Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman, Alicia Silverstone i amb el retorn de Chris O'Donnell en el paper de Robin. La cinta va ser una decepció comercial i és considerada una de les pitjors entregues de la saga del superheroi de DC.Altres de les seves cintes més populars van ser Assassinat a 8mm amb Nicolas Cage i Joaquin Phoenix, Última anomenada, protagonitzada per Colin Farrell, 'El nombre 23', un thriller protagonitzat per Jim Carrey i la sèrie House of Cards encapçalada per Kevin Spacey i Robin Wright.

