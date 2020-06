Carles Campuzano deixa el PDECat

“Per a tot hi ha el moment oportú , i un temps per a cada cosa en aquest món”. Ahir vaig formalitzar la meva baixa com associat al PDeCAT. Hi deixo amics i companys de causes compartides.Moltes gràcies a tots. Estic convençut que ens retrobarem en el camí cap la llibertat. — carles campuzano (@carlescampuzano) June 22, 2020

Carles Campuzano ja no és militant del PDECat. Així ho ha avançat El Periódico i ho ha publicat ell mateix a Twitter aquest dilluns al vespre després de comunicar-ho a la direcció del partit. Campuzano, que va ser cap de files del partit a Madrid fins el final de la passada legislatura, s'havia distanciat de la línia de Carles Puigdemont i de Junts per Catalunya (JxCat), i forma part del nucli impulsor del nou Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), que celebra aquest dissabte el congrés fundacional.Campuzano, amb una llarga trajectòria dins l'antiga Convergència -en va liderar les joventuts i en va ser diputat a Madrid durant dècades, a banda de membre de la direcció i representant de l'ala més socialdemòcrata-, va assumir les regnes del grup del PDECat a Madrid després de la inhabilitació de Francesc Homs pel 9-N, i gaudia de bona interlocució amb dirigents del PSOE. Amb ells va negociar, per exemple, la moció de censura de Pedro Sánchez i també la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019, que finalment van ser tombats en no arribar a un acord L'exdirigent nacionalista, en veure's expulsat de les llistes electorals dels comicis al Congrés de l'abril de l'any passat, va començar a madurar juntament amb altres companys de partit -és el cas de Marta Pascal, que va estripar el carnet a finals d'abril , o bé Jordi Xuclà, company seu a Madrid durant anys- una opció catalanista moderada que va néixer com el grup de Poblet i que ara es consolidarà com a PNC. Dirigents com Lluís Recoder, exalcalde de Sant Cugat, també formen part del nucli fundador.

