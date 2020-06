Torra reclama la recusació de Marchena i nou jutges més del Suprem

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat aquest dilluns la recusació de Manuel Marchena, president de la sala segona del Tribunal Suprem, i de nou jutges més d'aquesta institució pel cas de la seva inhabilitació, que s'ha de resoldre a partir de la vista programada per al 17 de setembre . En un escrit de 43 pàgines enviat al Suprem, el president considera que no poden participar en el procés obert pel seu vincle amb la Junta Electoral Central (JEC). En un altre document, Torra demana l'abstenció del ponent del recurs de cassació sobre la inhabilitació, Miguel Colmenero Méndez de Luarca, perquè ha estat nomenat vocal de l'organisme electoral.Entre els arguments que esgrimeix la defensa del president s'hi troba el fet que Marchena i altres membres del Suprem -en els quals s'hi troba Pablo Llarena- van estar implicats en la causa de l'1-O, que va derivar en una condemna per sedició contra bona part dels dirigents que van impulsar el referèndum. En el recurs, Torra insisteix que la detenció dels implicats va ser qualificada com a "arbitrària" pel grup de treball corresponent de l'ONU , i apunta que la imparcialitat judicial es pot veure perjudicada. Entre els recusats també hi ha Carmen Lamela, la jutgessa de l'Audiència Nacional -ara al Suprem- que va enviar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a la pres ó.Una de les qüestions de les quals es queixa la defensa del president és de la manera de comunicar la vista del 17 de setembre. L'11 de juny, el Suprem va fer públic que en aquesta jornada de setembre es produiria la vista sobre la inhabilitació de Torra, però en aquell moment els seus advocats encara no havien rebut la comunicació segons la qual s'havia admès el recurs. "Existeixen indicis raonables que [fer públic que la vista seria el 17 de setembre] obeeix a una concreta i específica instrucció de Marchena", remarca el document, que dubta de la "imparcialitat" dels magistrats.En aquest sentit, la defensa reclama una prova testifical tant de Marchena com de Maite Cunchillos, cap de premsa del Suprem, per esclarir com es va fer el comunicat de la data de la vista sobre el recurs de cassació. Segons el president, la intenció del Suprem podria ser la d'apartar "amb celeritat inusitada" Torra del seu càrrec. La vista al tribunal té gran rellevància de cara al calendari electoral, que de moment el president no ha consensuat amb els socis d'ERC i pactarà amb Carles Puigdemont.

