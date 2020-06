Nissan informa que mantindrà la seva planta més petita a Catalunya

Nissan ha assegurat aquest dilluns que mantindrà en funcionament el seu magatzem de recanvis al Prat de Llobregat, la planta més petita que la companyia té a Catalunya i on hi treballen 110 persones.És la primera rectificació de la companyia japonesa des que va anunciar el tancament de totes les plantes a Catalunya. A més de la del Prat, la decisió afecta les de la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca i el Port de Barcelona.L'anunci s'ha produït el mateix dia que la companyia ha comunicat als treballadors que el 30 de juny començarà el període de consultes amb els representants dels comitès d'empresa de les plantes per constituir una comissió negociadora pels acomiadaments col·lectius.Per ara, els sindicats insisteixen que no negociaran acomiadaments. Argumenten que l'empresa no els ha facilitat prou informació per seure en una comissió negociadora i asseguren que l'anunci de manteniment de la planta del Prat no canvia les seves reivindicacions.

