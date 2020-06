La invitació al fiscal de l'1-O mobilitza l'oposició contra Maria Eugènia Gay al Col·legi d'Advocats

Javier Zaragoza, un dels fiscals que va defensar l'acusació contra els dirigents independentistes en el judici a l'1-O, serà un dels protagonistes del Vè Congrés de l'Advocacia Catalana que prepara el Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB). La decisió de convidar el controvertit fiscal , que intervindrà en un acte telemàtic, ha desfermat la caixa dels trons a la institució, com ja va informar, i ha tingut la virtualitat de reagrupar les sensibilitats crítiques amb la degana, Maria Eugènia Gay.L'ICAB està sortint del desconfinament amb una indignació creixent envers la gestió de la junta col·legial, criticada des de diversos sectors. Però la invitació al fiscal més emblemàtic de l'1-O - encarregat de definir la tardor del 2017 com un "cop d'estat" al Suprem - ha fet vessar el got per a molts col·legiats, que consideren una "provocació" que la degana hagi permès que algú com Zaragoza pugui dissertar al Col·legi.El fet que l'acte -previst per al 3 de juliol- sigui telemàtic fa descartar, en principi, que es faci algun acte de protesta com el que es va fer en ocasió d'altres convidats, amb una concentració a les portes del Col·legi, com es va produir amb motiu d'una conferència de l'exvicepresident del govern Alfonso Guerra. Però les darreres hores s'han celebrat diverses reunions entre col·legiats significatius. Una de les iniciatives que s'estan preparant és una carta de protesta que s'adreçarà a la degana en els propers dies.Els detractors de l'actual equip de govern a l'ICAB li critiquen un perfil molt baix a l'hora de fer escoltar els neguits de la professió i una voluntat d'estar bé amb els poders establerts. Un posicionament que es va delatar al llarg de tot el judici de l'1-O. En paraules d'un col·legiat: "Una cosa és que només defensi els drets humans quan es violen fora de l'estat espanyol, però una altra és que, a més, convidi el fiscal Zaragoza".També es retreu a Gay una actitud de "silenci" davant les necessitats de la professió i que no adoptés un discurs d'exigència enfront el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) quan aquest organisme va presentar les mesures del pla de xoc per respondre a la crisi de la Covid -entre elles la possibilitat d'emetre sentències in voce en lloc d'escrites-, però sense plantejar un increment de l'assignació pressupostària ni millores en les condicions de treball del personal de justícia. Molts col·legiats se senten poc defensats per la seva degana i preveuen una "tardor calenta" a l'ICAB.

