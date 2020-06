L'Estat fa pública la quantitat d'intervencions de l'exèrcit a Catalunya durant l'estat d'alarma

L'anunci conforme l'exèrcit es desplaçaria també a Catalunya per fer desinfeccions va generar primer un rebuig frontal de la Generalitat que després es va convertir en acceptació resignada . Les imatges de membres de les Forces Armades espanyoles entrant i sortint de residències o altres espais, per tant, va passar a ser relativament comuna durant l'estat d'alarma, tot i que sense massa publicitat. Ara, però, el govern espanyol hi ha posat xifres: l'exèrcit va fer 420 intervencions a Catalunya, de les quals 179 van ser a residències.Ho ha detallat en una resposta per escrit a diversos diputats de Vox que reclamaven saber quines actuacions havien desenvolupat a Catalunya i el País Basc i, tot i que s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Generals d'aquest dilluns , es tracta de dades del 2 de maig. Malgrat que l'anomenada operació Balmis va acabar divendres passat, però, el cert és que les actuacions el darrer mes i mig han estat força limitades.De fet, una altra resposta publicada aquest dilluns , aquest cop al diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu, apunta que el 7 de maig l'exèrcit espanyol havia fet 18.816 intervencions en el conjunt de l'Estat. L'operació Balmis es va tancar per sota de les 20.000 actuacions, cosa que evidencia que ha mobilitzat pocs recursos en les darreres setmanes.Tenint en compte les dades de Catalunya del 2 de maig i les del conjunt de l'Estat de cinc dies més tard, en les dues respostes citades, el percentatge d'intervencions de les Forces Armades espanyoles a Catalunya va equivaldre a poc més del 2,2% del total. Una xifra relativament petita i molt per sota del pes pel que fa a la població, del 16,3%. Si no va desinfectar més de les 179 residències a Catalunya, aquestes van suposar també un 3,4% de les 5.300 intervingudes.La gran majoria de les 420 actuacions es van fer a la província de Barcelona (355), per davant de les de Girona (41), Tarragona (14) i Lleida (10). L'exèrcit va fer desinfeccions a l'Aeroport del Prat, el Port de Barcelona, altres infraestructures crítiques, residències, centres sanitaris i socials o instal·lacions d'administracions o va donar suport en l'alberg temporal de la Fira.Tot i això, el protocol per actuar no estava massa clar i, en diferents respostes escrites a aquesta qüestió, el govern espanyol afirma que les peticions les feien les seves delegacions territorials, d'acord amb els ministeris declarats autoritats competents -els de l'Interior, de Defensa, de Transport i de Sanitat-, però també assegura que s'atén a les sol·licituds de les autoritats autonòmiques i locals. De fet, els soldats van baixar a desinfectar el metro de Barcelona, malgrat que TMB no tenia en tenia coneixement ni ho veia necessari , i es van produir xocs entre ajuntament que van demanar l'ajuda i la Generalitat que ho va vetar

Resposta sobre les actuacions de l'exèrcit by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor