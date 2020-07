10 petits trucs per evitar que et piquin els mosquits

Una de les pitjors sensacions de l'estiu és la de saber que estàs compartint habitació amb un mosquit. Fins ara, els productes químics, com els plaguicides o els desinfectants, han estat un dels mètodes més coneguts per combatre les plagues. Però aquests productes, per les propietats intrínseques que tenen, poden comportar un risc per a la salut si no s'utilitzen de forma adequada i, per tant, cal racionalitzar-ne l'ús.Per això, per evitar picades de mosquits, cal prendre mesures de sanejament i d'higiene. En el cas d'utilitzar productes químics, s'han de prioritzar els productes de menys perillositat per a la salut de les persones i per al medi ambient.

