La fórmula matemàtica per descobrir l'origen de la lletra del teu DNI

Les lletres que corresponen a cada resultat entre 0 i 22

Com atribueix l'administració la lletra corresponent a cada número del DNI de cada ciutadà de l'Estat? Aquesta és la que s'anomena el dígit de control, un nombre que acompanya diversos codis de dades -com els DNI, els codis de barres o els IBI- per verificar que aquell número no és fals o no és erroni. Aquests dígits -o la lletra del DNI- s'obtenen gràcies a una fórmula matemàtica que el diari ABC ha explicat en aquest article El procediment és senzill, tot i que segons expliquen des del diari espanyol, el mètode sol ser secret per preservar la seguretat dels nombres. Per calcular la lletra del DNI cal dividir el número total corresponent del document (els 8 dígits sense lletra) entre 23 i després agafem la resta d'aquesta divisió.L'exemple que agafen a l'ABC és aquest: si tenim el DNI amb el número 12345678, en dividir-ho per 23 s'ha de fer aquesta fórmula: 12345678 = (23 x 536.768) + 14. La resta de la divisió, doncs, és 14 en aquest cas. En fer sempre una divisió per 23, la resta sempre serà un nombre comprès entre 0 i 22. Després, a cada nombre de 0 a 22, se l'associa a una lletra per a determinar quina formarà part del DNI.

