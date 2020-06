Detingut a Lleida per agredir i amenaçar de mort la seva exparella tot i tenir una ordre d'allunyament

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquest diumenge un home de 46 anys, veí de la capital del Segrià, després que, presumptament, dos dies abans agredís i amenacés de mort la seva exparella, sobre la qual tenia en vigor una ordre de no apropament. Els efectius policials es van desplaçar divendres a les vuit del vespre a un domicili del carrer Joan Baget on s'havia produït una discussió entre tots dos.En arribar, l'home ja havia marxat, però la dona els va alertar dels fets. Finalment, el van localitzar aquest diumenge a les vuit del vespre a la plaça Ricard Viñes i va quedar arrestat com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere i un altre de trencament de condemna.

Els agents de la policia local lleidatana també han detingut, cinc minuts després de la mitjanit d'aquest diumenge, un home de 42 anys, també veí de la capital del Segrià, per, suposadament, haver amenaçat a la seva exparella amb una arma blanca. Concretament, segons va relatar la víctima, la va subjectar amb força per dir-li que volia reprendre la relació, a més d'amenaçar-la i impedint que ella marxés. Els efectius van localitzar a prop del lloc dels fets, al carrer Germans Izquierdo, una rasqueta metàl·lica, la qual podria correspondre a l'estri utilitzat per l'individu, el qual està acusat d'un delicte de violència de gènere.



D'altra banda, la Guàrdia Urbana també va detenir dissabte a Llívia, deu minuts després de les deu de la nit, una dona de 31 anys de nacionalitat espanyola per haver amenaçat de mort a una altra dona que era la seva parella. Mentre, divendres passat al barri de la Bordeta, cinc minuts després de dos quarts de nou del vespre, van arrestar un home de 48 anys per insultar i amenaçar a la seva mare, de 74 anys. En tots dos casos estan acusats d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar.