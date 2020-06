VÍDEO TMB aparta cautelarment els dos vigilants que van llançar un usuari escales avall

📍La Sagrera, estación del metro de Barcelona correspondiente a las líneas L1, L5, L9 Nord y L10, ubicada en el barrio homónimo del distrito de San Andrés.



⚠️Actuación de los vigilantes de Seguridad con un individuo que no “obedecía” las indicaciones. pic.twitter.com/5fHj38OWDa — Unió de Mossos per la Constitució (@UMCmossos) June 21, 2020

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informat que els dos vigilants del metro que dissabte van llançar a terra un home des d'una alçada de quatre graons han estat apartats cautelarment del servei per l'empresa de seguretat per a la qual treballen. La firma ha pres aquesta decisió després que TMB li hagi lliurat l'expedient sobre l'incident que va obrir ahir diumenge.L'actuació dels dos vigilants es va fer pública a les xarxes socials amb un vídeo de 10 segons en què se'ls veia reduint una persona i llançant-la a terra des d'uns quatre esglaons. L'home cau d'esquena completament estirat a terra.Els fets van ocórrer aquest dissabte, 20 de juny, a l'estació de la Sagrera de la L9/L10 Nord. En un vídeo que recorre les xarxes socials es pot veure com els agents redueixen a una persona i la llencen des d'una altura d'uns quatre esglaons cap enrere, caient a terra completament d'esquenes. La companyia assegura que l'usuari s'havia negat a posar-se la mascareta i va agredir un dels vigilants.

