Sanitat alerta del risc que el brot de la Franja de Ponent traspassi a Lleida

"Hi ha risc que el brot d'Osca es traspassi a Lleida". Així ho ha expressat el director del Centre d'Alertes, Fernando Simón, aquest dilluns a la tarda en roda de premsa, preguntat pels focus de contagi que han obligat les autoritats a retornar a la fase 2 dues comarques de la Franja de Ponent , la Llitera i el Baix Cinca, i també a la comarca aragonesa del Cinca Mitjà,Simón assegura que caldrà analitzar el brot "dia a dia" i, sobre el risc que arribi a comarques catalanes, informa que les conselleries de Salut de Catalunya i la d'Aragó ja estan treballant "conjuntament".Aquest mateix matí, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquest brot "preocupa" a les autoritats, però que la situació està "controlada" El govern aragonès ha recomanat als ciutadans restringir la mobilitat i no sortir de les zones, amb el focus principal a les localitats de Binèfar i Saidí. S'ha recomanat limitar-hi els desplaçaments d'entrada i sortida, però han recordat que aquesta qüestió "no deixa de ser una recomanació", ja que l'executiu no té capacitat per limitar la mobilitat.

