Quatre nous investigats per terrorisme en l'operació Judes a l'Audiència Nacional

L'Audiència Nacional ha citat a declarar sis persones en el marc de l'operació Judes. D'aquestes, dues ja formaven part de la investigació i quatre més hauran de fer-ho per primera vegada. El tribunal les cita a instàncies de la Fiscalia, que les acusa de pertinença a organització terrorista, segons ha informat el col·lectiu Alerta Solidària.Amb aquesta ampliació de la causa, doncs, ja són 13 els investigats per l'operació Judes. Segons Aleta Solidària, la Fiscalia va reclamar l'ampliació de la causa després d'haver tingut accés a les comunicacions telefòniques dels nous investigats. "Presenten com a argument els seus vincles amb les persones detingudes anteriorment i en la seva participació en les mobilitzacions contra la sentència del judici de l'1-O", diu Xavier Pellicer, portaveu del col·lectiu que coordina les defenses.Pellicer explica que Alerta Solidària no ha tingut accés a l'escrit de Fiscalia però assegura que consideren l'ampliació de la causa una "persecució política", de la qual en responsabilitzen el govern espanyol.

