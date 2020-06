Els vuit millors Festivals de Senderisme per descobrir els Pirineus en un cap de setmana

VÍDEO El 'Camina el Berguedà' serà el primer de vuit festivals pirinencs de senderisme que se celebraran enguany des de la Vall d'Aran fins a l'Alt Empordàhttps://t.co/WqaZyh57Tg pic.twitter.com/Q5WJkQX25S — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 22, 2020

La tècnica Rosa Colomer de l'Agència del Berguedà donant detalls del festival que es farà a la comarca. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

La presentació ha estat dinamitzada pel meteoròleg Francesc Mauri. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Els Festivals de Senderisme dels Pirineus permeten endinsar-se en els antics camins de muntanya i recórrer-los a peu, de manera pausada i tranquil·la per seguir el fil del patrimoni natural (i cultural) del territori i conèixer la riquesa que s'amaga entorn de cims tan emblemàtics com el Pedraforca amb guies del territori. Això és el que proposen els vuit Festivals de Senderisme dels Pirineus que es reparteixen per set comarques de la serralada i acullen més de 80 activitats.La proposta atansa per primera vegada el Berguedà, malgrat que la pandèmia de la Covid-19 ha provocat la suspensió de les cites de la Cerdanya, la Pica d'Estats (Pallars Sobirà) i Alinyà (Alt Urgell).El director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins; el director de l’Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere Porta; el director de l’Agència Catalana de Turisme, David Font; el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, i l’alcalde de Saldes, Moisès Masanas, els han presentat avui en un acte que ha tingut lloc en aquest municipi del Berguedà, als peus del Pedraforca. La presentació ha estat dinamitzada pel meteoròleg Francesc Mauri i ha comptat amb un recorregut de mitja hora fins al castell de Saldes, amb espectaculars vistes de la vall del Pedraforca.Els vuit festivals tindran lloc de juliol a octubre, la majoria en caps de setmana. El primer comença el cap de setmana del 4 i 5 de juliol al Berguedà, i el seguiran els festivals de la Vall Fosca, la Vall d'Aran, l'Alt Empordà, la Conca Dellà, la Garrotxa, La Vall de Boí i el Ripollès.Els festivals representen, segons els seus organitzadors, una oferta de turisme rural i de natura molt adaptada a les precaucions necessàries contra la Covid-19, amb activitats a l’aire lliure i en petits grups, amb reserva prèvia.El president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, ha afirmat que "amb la situació viscuda en els darrers mesos, té més sentit que mai tirar endavant iniciatives com aquestes, i més essent un territori ric en paisatge, gastronomia i patrimoni". Així, "l'edició berguedana del festival posa en valor aquests tres elements: el paisatge a través de les excursions amb nivells de dificultat per a tots els públics, amb el valor afegit d'acompanyar-les de la gastronomia", ha dit. "Al Berguedà tenim allò que la gent necessita ara, que és esbargir-se, aire fresc, contacte amb la natura i gaudir dels nostres productes", ha valorat Vall.Un dels objectius de l'oferta turística de la comarca a la vall de Pedraforca és ara mateix posar el focus en els voltants del Pedraforca i fer arribar el missatge a molts visitants "que per gaudir de la muntanya emblemàtica no és necessari pujar-la", sinó que es pot gaudir des d'altres punts de l'entorn. El propòsit de fer-ho així és que aquelles persones que no estan preparades per assumir el repte físic d'enfilar el Pedraforca no corrin riscos, ha explicat la tècnica de l'Agència, Rosa Colomer. Aquesta és una de les facetes que s'exploraran en la Ruta per Saldes que oferirà el festival de senderisme al Berguedà. El programa d'activitats contempla quatre rutes diferents a la comarca i també permetrà explorar el jaciment de Fumanya, el Sobrepuny o Graugés.Amb una durada d'entre dos i set dies, els festivals ofereixen rutes guiades a peu per a tota classe de públics i a uns preus inferiors als habituals. Signifiquen una bona oportunitat per gaudir dels serveis de guies locals que descobreixen la cara més real, autèntica i sovint desconeguda de diversos racons dels Pirineus. "Els guies locals ens ajuden a copsar i radiografiar el territori: la cultura, les pedres, fins i tot els excrements d'animals que ens anem a trobar pel camí i que podem descobrir a quina fauna pertanyen, si són d'herbívors o carnívors, etcètera. Ens ajuden a situar-nos en qualsevol dels raconets que conformen des del Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i l'Aran, fins al Cap de Creus", ha afirmat meteoròleg Francesc Mauri. "És fonamental desestacionalitzar, i els Festivals de Senderisme dels Pirineus hi contribueixen, de maig a octubre", ha expressat Mauri.Els festivals combinen itineraris per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills amb propostes per als més avesats a recórrer llargues distàncies. Aquests esdeveniments s’inspiren en els walking festivals dels països centreeuropeus, on estan molt consolidats, sobretot en indrets com el Regne Unit. Les rutes a la natura permeten gaudir de la muntanya a un altre ritme en companyia de guies que xafen el territori cada dia i en tenen un profund coneixement. Totes les caminades acaben amb un tastet o amb una visita a un equipament turístic."Aquest estiu hem de redescobrir els encants que tenen Catalunya i els Pirineus. I el senderisme és un producte que permet diversificar, orientar el turista a molts racons del país i contribueix al manteniment de l'entorn", ha defensat el director de l’Agència Catalana de Turisme, el berguedà David Font.El festival Camina al Berguedà, el 4 i 5 de juliol, proposa quatre rutes: De la Nou al Sobrepuny, amb tast de formatges al finalitzar; la ruta Petjades de dinosaures que oferirà unes vistes espectaculars dels jaciments paleontològics de Fumanya, de la Serra d'Ensija, del Cadí, el Catllàràs i el bosc del Boixader de Vallcebre, i que permetrà fer una visita al museu i als jaciments; la Circular de Graugés, una sortida que redescobrirà la colònia agrícola del municipi d'Avià als seus participants; i la Ruta per Saldes amb un itinerari amb l'emblemàtic Pedraforca de fons i tast de cervesa artesana local en finalitzar.La iniciativa s'emmarca dintre dels Festivals de senderisme dels Pirineus promogut per l'IDAPA, entitat de la qual el Berguedà no forma part però que ha estat convidada a participar-hi.L'alcalde de Saldes, Moisès Masanas, ha explicat que des del municipi aposten "fortament per la sostenibilitat a tots els nivells i creiem que s'ha de visualitzar en l'oferta turística i en la creació de producte sostenible". Per a Masanas, doncs, "aquesta iniciativa encaixa perfectament amb el nostre model de desenvolupament, ja que posa en valor el paisatge, el patrimoni i el producte local d'una forma pausada i tranquil·la, tal com volem que sigui el visitant que escull el nostre destí per gaudir del seu temps de lleure i de vacances".Saldes ha col·locat un carregador de cotxes elèctrics davant de l'ajuntament, i anima a utilitzar-lo a tots aquells que s'acostin al poble per participar del festival i tinguin un vehicle que ho necessiti.Els assistents als Festivals de Senderisme dels Pirineus han augmentat dels 600 en la primera edició als 2.317 de l’any passat, el que representa "un impuls per a l’economia de les comarques de muntanya i una oportunitat de difusió del seu patrimoni cultural i del teixit econòmic local", han defensat els seus organitzadors.El director de l'IDAPA, Pere Porta, ha emfasitzat que "els festivals pretenen potenciar el senderisme i el guiatge, com a sectors econòmics que ofereixen oportunitats per al desenvolupament, i ajudar a reconèixer i consolidar la professió de guia als Pirineus".

La guia indicant les senyalitzacions del camí en la ruta fins al castell de Saldes. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

La presentació dels Festivals de Senderisme dels Pirineus ha ofert un primer tast de ruta fins al castell de Saldes. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Pujada fins el castell de Saldes aquest matí. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Sortida des de Saldes en la ruta d'aquest matí. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Tast de formatges del territori. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

