El TSJC obliga el Consorci de la Mina a reactivar el reallotjament dels veïns del bloc Venus

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) insta el Consorci de la Mina a reprendre el procés d'expropiació dels habitatges del bloc Venus, situat en aquest barri de Sant Adrià de Besòs. El 2002 les institucions es van comprometre a enderrocar l'edifici i a facilitar l'accés a nous habitatges als veïns. El bloc, però, continua dempeus i en unes condicions precàries. Ara el TSJC obliga els ajuntaments de Sant Adrià i Barcelona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona -integrants del consorci- a executar el seu compromís.La sentència parteix del recurs presentat per un grup de veïns de l'edifici, contra la decisió d'un altre jutjat de desestimar la demanda per inactivitat administrativa contra el Consorci. Ara, el TSJC reconeix aquesta inactivitat.Concretament, reclama a les administracions que finalitzin el procés d'expropiació i enviïn tota la informació al Jurat d'Expropiació de Catalunya perquè estableixi la compensació que s'ha d'oferir als veïns."És una gran notícia", valora Paqui Jiménez, veïna de l'edifici i cara visible del col·lectiu de denunciants. "La sentència reconeix el que nosaltres dèiem des del principi i demostra que no estem bojos", defensa.Ara els veïns estan tramitant una altra demanda per la via administrativa. En aquest cas és per reclamar una indemnització al Consorci en concepte de danys i perjudicis, per les condicions en què han hagut de viure a l'edifici des que les administracions es van comprometre a enderrocar-lo.Els veïns han aconseguit interposar la nova demanda després de recaptar els 12.800 euros necessaris a través d'una campanya de micromecenatge.

