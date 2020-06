On eren i on són els protagonistes de la sentència que ho va trastocar tot?

Llargament esperada, la sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l'Estatut va suposar un terratrèmol polític i social que va trastocar la relació entre Catalunya i Espanya. Punt i a part en el desenvolupament autonòmic i arrencada oficiosa del procés català, el veredicte del TC va tenir múltiples conseqüències per als qui la van viure en primera fila. Repassem on eren i on són deu dels protagonistes d'aquell moment.

