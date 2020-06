Viggo Mortensen rebrà el Premi Donostia a la 68a edició del Festival de Sant Sebastià

Falling està protagonitzada pel veterà actor Lance Henriksen i pel mateix Mortensen, que firma també el guió. La pel·lícula retrata els dos mons diferents d'un pare i un fill que xoquen i que resulten en un drama familiar que s'estrenarà a l'Estat el 2 d'octubre.L'actor, de pare danès i mare estatunidenca, va néixer a Nova York l'any 1958. Part de la seva infància la va passar a l'Argentina. El seu primer paper al cinema va ser amb Harrison Ford el 1985 a Único testigo, de Peter Weir. Diversos títols l'han fet famós arreu del món però com Aragorn a El Senyor dels Anells no hi ha cap de millor.Mortensen ha participat en pel·lícules de cineastes com David Cronenberg, Peter Weir, Jane Campion, Peter Jackson, Gus Van Sant, Brian de Palma, Agustín Díaz Yanes, Ana Piterbarg, Lisandro Alonso, David Oelhoffen, Peter Farrelly o Matt Ross.