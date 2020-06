El retorn de «Perry Mason»: HBO estrena la nova adaptació de la famosa sèrie

Los Angeles, anys 30. Crims, glamour, cinema, estrelles, policia i champagne. Una època que va quedar impregnada en diverses pel·lícules i cinemes, enlluernant tota una ciutat que es barallava entre les celebritats i els gàngsters. Aquest escenari era el teló de fons d'una de les sèries més famoses de tots els temps: Perry Mason.Cinquanta-tres anys després, la plataforma HBO torna a posar a la primera línia de l'audiovisual el personatge, readaptant la història i tornant a donar-li vida. Vuit capítols d'una hora en una producció excel·lent.El gal·lès Matthew Rhys -conegut pel seu paper principal a The Americans- és l'escollit per encarnar el famós detectiu de Los Angeles, en una interpretació molt més obscura i menys estereotipada que la de Raymond Burr als anys 50 i 60.HBO segueix apostant per la qualitat de la producció, regalant un nou escenari per a Mason ple de bons intèrprets secundaris, una ambientació magnífica i un detall al mil·límetre en les formes.

