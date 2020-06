Detingut a Logronyo un home acusat de violar una dona a Sagunt

La Policia Nacional ha detingut a Logronyo a un home acusat d'agredir sexualment en un descampat de Sagunt (València) al juliol de l'any passat a una dona a la qual suposadament va deixar inconscient de múltiples descàrregues elèctriques, segons ha informat la Direcció Superior en un comunicat.Els agents han aconseguit identificar el presumpte autor per restes biològiques trobades al lloc dels fets i ha estat reconegut per la mateixa víctima.Un cop identificat per la víctima, agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial van establir un dispositiu de localització a Logronyo, on s'havia pogut determinar que residia actualment. El presumpte agressor va ser detingut finalment el passat 12 de juny.El detingut, amb set antecedents policials per diferents fets, va ser posat a disposició de l'autoritat judicial, juntament amb les diligències policials practicades.

