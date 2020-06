Com es decidirà qui entra al Camp Nou i qui no amb l'aforament limitat?

El Barça ha fet públiques aquest dilluns les mesures amb les quals compensarà els seus abonats pels partits que s'han perdut aquesta temporada i els que es podrien perdre durant els propers mesos.Si bé el Camp Nou podria obrir les portes a l'afició abans del juliol, la situació actual fa que la presència de públic sigui, encara ara, incerta. El que sí que està previst és que el retorn sigui limitat, amb un aforament màxim que, en principi, seria del 30%.En aquest context, els aficionats es pregunten com es decidirà qui entra al Camp Nou a veure els partits. Només hi podran accedir abonats? Com es triaran? Tot això ha indicat el club en un comunicat, on s'explica que se seguirà el protocol "Estadi Net i Segur", elaborat pel mateix Barça.D'aquesta manera, la gestió de l'aforament limitat es farà amb un sistema semblant al de les finals en camp neutral. Així, els abonats s'hauran d'inscriure prèviament a un formulari al web del club per cada partit, i si la demanda supera l'oferta se sortejaran els seients.Pel que fa als socis i públic en general, també podran entrar a l'estadi. La proporció a la graderia serà d'un 85% per abonats i d'un 15% per a la resta. En tot cas, tothom haurà de sol·licitar el permís prèviament.Amb tot, els abonats no podran seure al seu lloc habitual, encara que se'ls ubicarà a una zona el més propera possible a la seva. No hi haurà Seient Lliure però sí que es podrà cedir el carnet a una altra persona, i a més el club acceptarà demandes d'accés al camp grupals, respectant les unitats familiars.L'accés al camp no es farà amb el carnet d'abonament de plàstic, sinó que rebran una entrada electrònica específica per a cada partit, assignada a l’àrea que correspongui. Quan es torni a recuperar tot l'aforament, es recuperarà l'abonament físic i s'ocuparan les localitats habitual.​​​​​​​​​​​​​​

