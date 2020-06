El Barça anuncia com compensarà els abonats pels partits a porta tancada

El Barça ha anunciat una de les notícies més esperats pels abonats del club: hi haurà mesures de compensació per l'afectació dels partits a porta tancada. Així, hi podria haver una devolució de fins al 25% de l'import d'aquesta temporada si no es torna a jugar cap partit amb públic al Camp Nou.La compensació econòmica podrà ser rebuda en efectiu o amb un val per productes de la botiga del club amb un increment del 50%. És a dir, si un abonat ha de rebre 200 euros, podrà optar per gastar-ne 300 a la botiga (a partir de l'1 d'octubre). També hi ha l'opció de guardar-se la devolució del 25% per al carnet de la propera temporada i, en un últim cas, es pot renunciar als diners i donar-los al club.Al mateix temps, el Barça ha explicat com funcionaran els abonaments de la temporada 2020/21, que també es podria veure afectada per les limitacions de la Covid-19. En aquest sentit, la renovació dels carnets s'ajorna a finals d'agost, quan s'acabarà la temporada actual. A més, el club informa que el carnet físic de plàstic només es tornarà a utilitzar quan es pugui ocupar l'estadi al 100%. De cara al curs que ve, de fet, ja es contempla crear una bossa de descompte pels partits que els abonats es vagin perdent per les limitacions properes, on s'aniran acumulant els diners que toquin.​​​​​​​​​​​​​​

