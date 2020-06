De l'Estatut a la sentència de l'1-O: una dècada de procés en 20 moments

El 27 de juny del 2010 va saltar tot pels aires. La sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l'Estatut va obrir una nova etapa en les relacions entre Catalunya i l'Estat marcada per l'augment de l'independentisme -al carrer i a les institucions- i per un xoc de legitimitats que encara s'arrossega. Els últims deu anys han registrat una concatenació d'eleccions, la celebració d'una consulta, l'organització d'un referèndum, el relleu en els lideratges i l'aparició de la repressió com a resposta de les institucions espanyoles al procés. Aquests són els 20 moments que han marcat el país des del 2010.

