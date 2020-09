Com carregar el mòbil per estalviar bateria i que duri més

Les bateries dels telèfons mòbils d'avui dia són diferents d'aquelles que s'utilitzaven fa uns anys. Si bé anteriorment estaven fabricades de níquel i cadmi, ara estan compostes bàsicament per liti. Això fa que alguns dels hàbits que s'havien recomanat durant el passat, s'hagin de modificar, i també que les actuals siguin més petites, menys contaminants i que -en la majoria dels casos- no es puguin extraure del mateix telèfon.Un dels trucs per estalviar energia i fer que la bateria del mòbil tingui una vida útil i més llarga és no deixar que es descarreguin del tot. Així, allò ideal és començar a carregar de nou el telèfon mòbil quan aquest estigui a un 20 o 30% de la càrrega. Això és així perquè les actuals bateries no tenen efecte memòria, és a dir, que la seva vida útil no depèn tant de com es gestionen, i perquè, si arriben al 100% de càrrega, no pateixen si continuen connectades, un fet habitual durant la nit.També és important utilitzar un carregador homologable, i controlar la temperatura de la bateria, que no hauria de superar els 40 ºC. Aquest fet es produeix quan s'utilitzen carregadors que no són els adequats o si s'utilitza el mòbil mentre es carrega. També es desaconsella deixar el telèfon al sol.Optimitzar la bateria a través del sistema operatiu també és un bon truc. Cada sistema permet modificar alguns paràmetres i, per exemple, gestionar el consum d'energia de les aplicacions o posar el telèfon en mode d'estalvi d'energia.

