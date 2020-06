ERC urgeix l'independentisme a consensuar una estratègia

Amb el desconfinament, el debat sobre quan seran les eleccions catalanes ha tornat a fer-se un lloc preferent a l'agenda dels partits. ERC ja fa setmanes que reclama pactar la data amb el president de la Generalitat, Quim Torra, però a l'espera que això passi, demana també que l'independentisme treballi per refer els ponts trencats per arribar a les urnes amb una estratègia conjunta. Així ho ha tornat a demanar aquest dilluns la secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta."No es pot esperar més, l'independentisme ha de tornar a seure en una taula, tancar una diagnosi sobre d'on venim i traçar una estratègia conjunta", ha dit la també portaveu. Si un temor hi ha a la seu del carrer Calàbria és que el clima de pugna desfermat amb Junts per Catalunya marqui una campanya en la qual inevitablement hi haurà un cos a cos amb la formació de Carles Puigdemont.Aquesta estratègia que demana ERC s'hauria de cimentar sobre la premissa de fer "compatible" la recuperació de la crisi provocada per la Covid-19 amb transitar el camí cap a la República. "Tenir una estratègia evitaria que, amb cada nou xic amb l'Estat, es creï una divisió interna en l'independentisme", ha justificat Vilalta, que ha afegit que l'actual situació "cansa i fa enfadar" la ciutadania. La teoria defensiva d'ERC és que arribar dividits a les urnes afebleix i desincentiva el vot independentista.Els republicans consideren que aquest camí conjunt l'han de teixir primer els partits, però que després s'ha d'obrir a les entitats com l'ANC i Òmnium. "Hi ha dos nivells i els dos són necessaris per aglutinar al màxim", ha conclòs Vilalta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor