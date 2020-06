Iceta insta el Govern a aclarir-se sobre la taula de diàleg: «Torra no hi creu»

Miquel Iceta, primer secretari del PSC, ha demanat als socis de Govern -Junts per Catalunya (JxCat) i ERC- que aclareixin el seu posicionament sobre la taula de diàleg abans de planificar una nova reunió que s'hauria de celebrar, com a molt tard, a mitjans de juliol. Iceta ha assenyalat que el president de la Generalitat, Quim Torra, "no creu" en la mesa de negociació, el problema de la qual, ha insistit el dirigent socialista, és la "divisió" existent entre JxCat i ERC. Els republicans són els que més pressionen per tornar a reunir el mecanisme institucional, que només s'ha trobat una vegada per la pandèmia "Estem a l'espera que el Govern s'aclareixi sobre aquesta qüestió. Per la nostra banda, hi ha la major disposició. En aquests moments, la pilota és al terreny de l'executiu. No sabem quina posició que té. Sabem la dels partits, no la del Govern", ha apuntat Iceta en roda de premsa a la seu del partit. El dirigent socialista també s'ha referit a l'escenari electoral, encara sense data però pendent de la vista al Tribunal Suprem sobre la inhabilitació de Torra que s'ha de celebrars, si no hi ha canvis, el 17 de setembre."El que sabem és que les eleccions depenen del president. Hem advertit que no seria bo que finalment la data de les eleccions la posés el Suprem. El president va donar per fet el 29 de gener que la legislatura estava esgotada. Esperem que sigui coherent i la decisió sigui seva i no condicionada per actuacions judicials", ha recalcat Iceta sobre uns comicis que, per ara, no tenen data. El vicepresident Pere Aragonès, home fort d'ERC, va assenyalar ahir en una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio que hi havia hagut contactes per pactar el calendari amb Torra, però sense concretar res.El PSC afronta les eleccions amb voluntat de liderar el bloc contrari a la independència i pendent de com es reorganitza l'espai polític que s'erigeix com a representant del centre moderat. Hi ha diversos actors, com ara el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) que impulsen Marta Pascal i els promotors del grup de Poblet, però també Units per Avançar, ara aliats dels socialistes al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona. "Estem en condicions de liderar aquesta alternativa", ha ressaltat Iceta,

