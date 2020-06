Barcelona inclou municipis que no formen part de l'AMB en el pla metropolità contra la crisi

Barcelona aposta per ampliar els límits de l'acció política metropolitana amb l'objectiu de teixir un pla estratègic de resposta a les conseqüències de la crisi del coronavirus. "Pensem que és impossible limitar-nos a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)", ha assegurat l'alcaldessa, Ada Colau, en una atenció als mitjans després d'una reunió amb alcaldes de municipis de la segona corona metropolitana.Actualment formen part de l'AMB 36 municipis i en la reunió d'avui Colau ha plantejat l'objectiu de disposar d'un pla estratègic contra les conseqüències de la crisi per al 2022, obrint la participació a tots els pobles i ciutats metropolitanes. L'anomenada "ciutat dels 5 milions". Al seu costat han comparegut els alcaldes de Terrassa, Jordi Ballart, Granollers, Josep Mayoral, i Mataró, David Bote.A la reunió també han participat Mollet del Vallès, Sabadell, Martorell y Rubí, i es preveu que s'hi afegeixin Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Serà e Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), dependent de l'AMB, qui coordini el treball conjunt. El PEMB està format per l'Ajuntament, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Cercle d'Economia, Consorci de la Zona Franca, la Fira de Barcelona, Foment del Treball, el Port de Barcelona, CCOO i UGT i la Universitat de Barcelona.Colau ha parlat de "dia històric" i ha assegurat que l'objectiu de la reunió és començar a teixir un espai de "reflexió compartida" per generar "consensos i estratègies". Aquest cop, l'alcaldessa ha evitat centrar el seu discurs en la governança de l'àrea metropolitana. Un debat que va marcar els seus primers anys a l'Ajuntament, després que proposés l'elecció directa d'un alcalde o alcaldessa per a l'àrea metropolitana.Qui sí que hi ha fet referència és l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que ha demanat una "governança" democràtica per a la regió metropolitana. "Hem de ser ambiciosos", ha reclamat. Mayoral ha demanat "que passin coses ja", encara que l'objectiu sigui disposar d'un pla estratègic per al 2022, mentre que Bote ha plantejat la necessitat d'anar "més enllà" de les estructures administratives dels municipis. "Hi ha problemes que transcendeixen els termes municipals", ha argumentat.Entre les qüestions que hi ha sobre la taula, i que Colau ja ha assenyalat, hi ha la reindustrialització, la cohesió social i la mobilitat sostenible, incloent la desinversió en els trens de Rodalies.

