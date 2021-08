Deu aliments que ajuden a anar de ventre

Alguns medicaments i vitamines poden causar estrenyiment. Ara bé, un dels motius més freqüents és la. Cada persona hauria de consumir de mitjana entre 25 i 35 grams d'aquest component de manera diària. Aquests són alguns delsper tal d'augmentar-ne el consum:Una tassa de fesols negres conté 19 grams de fibra. Si no us agraden gaire, us els podeu menjar barrejats amb hortalisses o també en un burrito, la tradicional recepta mexicana.Conté 4,4 grams de fibra. Si li afegeixes dues cullerades de mantega de cacauet pots arribar a 6,4 grams, depenent de la marca.Aporta 9,2 grams de fibra. És un bon complement per acompanyar les amanides.Una tassa de quinoa cuita conté 5,2 grams de fibra. A més, és una bona font de proteïna, el qual la converteix en un gran substitut de l'arròs.Una carxofa mitjana té set grams de fibra. A més, és beneficiosa per problemes renals i aconsellable per aquelles persones que pateixen artritis.Una tassa de cigrons cuits conté 12,5 grams de fibra. Aporta moltes proteïnes i lípids insaturats.El bròquil pot semblar una mica avorrit, però he de dir que a la planxa, o gratinat amb formatge, queda perfecte. Una tassa de bròquil conté cinc grams de fibra.És molt fàcil afegir xia al teu batut o a la teva civada sense que canviï el sabor. El millor és que, a més de tenir molta fibra (10 grams de fibra per cada 28 grams de pes) t'ajudarà a sentir menys gana.Una tassa de llenties cuites té 15,6 grams de fibra. És un aliment molt nutritiu i fàcil de combinar amb l'arròs o les amanides.Una tassa de mores té vuit grams de fibra i, a més, són baixes en calories

