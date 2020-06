Illa assegura que els brots de coronavirus que afecten a l'Aragó estan «en vies de control»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegura que els diversos brots de coronavirus que afecten a tres comarques d’Osca, dues d’elles a la Franja, estan “en vies de control”. En una entrevista a la SER, Illa ha admès que els “preocupa” però que esperen que el retrocés a la fase 2 de la desescalada sigui “suficient”. El ministre ha dit que, de fet, tots els brots actius que en aquests moments hi ha a Espanya estan controlats però que en aquest cas faran un “seguiment especial” en coordinació amb la conselleria de Sanitat.

El retrocés el recull l'ordre de la conselleria de Sanitat publicada al Butlletí Oficial d'Aragó, que detalla que els últims dies l'aparició de nous casos ha multiplicat entre deu i vint vegades les incidències a les comarques de la Franja de Ponent, de La Llitera, Baix Cinca, i a l'aragonesa Cinca Mitjà.

En aquestes comarques hi ha hagut brots en entorns laborals de treballadors agrícoles temporals –tant en explotacions com en indústries- i segueixen apareixent casos relacionats amb brots previs en altres indústries. Segons la conselleria, hi ha indicis de transmissió comunitària.