El jutge cita a declarar dos directius d'Iqoxe com a investigats

Segons fonts judicials, a banda de la detonació del reactor, la mateixa tarda es va detectar una fuga en una de les bombes del reactor, però malgrat això no s'hauria aturat el procés de producció. Tal com apunten les mateixes fonts, l'empresa estaria fent un "deficient manteniment de les instal·lacions i l'exercici de l'activitat sense les condicions de seguretat exigibles en aquesta mena d'empreses químiques".El rotatiu indica que la investigació conclou que el 14 de gener s'estava fabricant un producte (MPEG-500) que només s'havia elaborat en sis ocasions més. La fabricació, a més, es feia amb "deficiències de seguretat", i una "desactivació parcial del funcionament del sistema d'alarmes, insuficiència de personal per vigilar el procés de producció i mancances en el manteniment de les instal·lacions i maquinària".Tal com explica el digital, Iqoxe havia fet vessaments al mar dels residus químics que no podien ser tractats per la depuradora per manca de capacitat. Els vessaments es feien durant la nit o als caps de setmana per tal de no ser detectats.La companyia química ha emès un comunicat en el qual assegura que "les suposades irregularitats que s'han filtrat són incertes i per tant no es corresponen amb la realitat". A més, segons Iqoxe, les aquestes qüestions "no tindrien relació amb l'accident". Per l'empresa, "la filtració constitueix una greu irregularitat" pel fet que no s'ha aixecat el secret de sumari i "confia" que el jutjat n'investigarà l'origen.