El PP impugna el decret d'habitatge del Govern al Tribunal Constitucional

El PP ha recorregut aquest dilluns el decret d'habitatge del Govern, validat pel Parlament el passat 4 de març, al Tribunal Constitucional. Ho ha explicat en una roda de premsa el president del PPC, Alejandro Fernández, que ja havia advertit que ho farien el passat mes de febrer, després que el Consell de Garanties Estatutàries dictaminés que el decret és "inconstitucional" per la definició que fa de l'habitatge buit.El dirigent popular ha criticat que el decret converteix Catalunya "en una mena de paradís okupa" i vulnera preceptes constitucionals com el dret a la propietat privada i la igualtat dels espanyols. "Una comunitat autònoma no pot alterar el que és un dret fonamental al conjunt de l'Estat", ha defensat.

