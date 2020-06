ERC votarà en contra del decret de «nova normalitat» del govern espanyol

Malgrat que ERC va aconseguir un acord amb el PSOE per a l'última pròrroga de l'estat d'alarma, la relació entre els dos partits continua sotmesa a tensions pel vincle de Pedro Sánchez amb Ciutadans. En aquest context, els republicans han anunciat que votaran en contra del decret de "nova normalitat" el pròxim dijous al Congrés dels Diputats perquè han quedat exclosos de la negociació i perquè la Moncloa té ja lligat el suport del partit taronja i del PNB, l'aritmètica amb la qual ha apuntalat el tram final de la gestió de la crisi sanitària."No s'ha comptat amb nosaltres. Per tant, que no comptin amb els nostres vots", ha assegurat la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta. La lectura que fa el partit d'Oriol Junqueras és que Sánchez ha escollit els vots que li surten més "barats" perquè no reclamen contrapartides importants mentre que ells sí que posen sobre la taula que els seus vots impliquen negociació i, per tant, compromisos.ERC dona el posicionament pràcticament per tancat, tot i que encara falten tres dies per a la votació. En tot cas, consideren que hi ha "poc marge" perquè es produeixi un canvi de parer. Entrant en la lletra petita del decret, han assenyalat que discrepen amb el govern espanyol sobre qüestions competencials en l'àmbit sanitari i sobre la filosofia que hi ha darrere d'aquesta "nova normalitat". Vilalta ha argumentat que cal centrar-se en els elements de "prevenció" i no apostar de nou per la via de la "militarització, sancions i prohibicions".En tot cas, els republicans atribueixen a l'acord amb Ciutadans la naturalesa del decret i han tornat a insistir que és una decisió de Sánchez el fet d'estrènyer vincles amb el partit d'Inés Arrimadas i, en canvi, allunyar-se de la majoria de la investidura. "Nosaltres no ens rebaixarem. Farem valdre els nostres vots i la nostra força. La pregunta és si el govern espanyol vol seguir jugant a la geometria variable i què hi diu Podem en aquest sentit", ha deixat anar tot interpel·lant el partit de Pablo Iglesias a pronunciar-se sobre si se senten còmodes perllongant els acords amb Ciutadans més enllà de l'estat d'alarma.Fa setmanes que els republicans insten Sánchez a triar i han tornat a advertir que és "incompatible" que aspiri a aprovar uns pressupostos de la mà tant de Ciutadans com d'ERC. Sí que esperen, però, que la taula de diàleg per abordar el conflicte amb Catalunya es reuneixi durant la primera quinzena de juliol, com va reclamar el vicepresident Pere Aragonès. Els republicans consideren que aquesta reunió ha d'estar presidida per Sánchez i pel president Quim Torra.Aquest dijous es votarà també al Congrés el suplicatori perquè la portaveu de JxCat, Laura Borràs, pugui ser jutjada pel Tribunal Suprem per presumptes irregularitats en la seva etapa al capdavant de l'Institut de les Lletres Catalanes. ERC no va votar en comissió la setmana passada, preludi de quin pot ser el posicionament final quan es voti en el ple. Amb tot, Vilalta ha insistit que esgotaran el temps per intentar consensuar un posicionament comú tant amb la CUP, que demana a Borràs que deixi l'escó, com amb JxCat. Els tres criteris que ha de complir el posicionament, ha precisat la portaveu, és que s'ha d'esvair amb garanties "qualsevol ombra de dubte", "solidaritat amb les persones perseguides" i mantenir "la integritat" del moviment desvinculant-lo de qualsevol dubte sobre presumptes irregularitats.

