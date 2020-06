Catalunya suma 3 morts i 74 nous contagis per coronavirus

Catalunya segueix amb el coronavirus controlat, segons les últimes dades. En les darreres hores se n'han notificat 74 nous casos, xifra força inferior a la del cap de setmana (per sobre dels 115 cada dia)). Al mateix temps, les funeràries han notificat 3 morts més per la Covid-19. El total s'eleva a 70.534 positius confirmats i 12.517 morts des de l'inici de la pandèmia.De les defuncions, 6.832 han estat a un centre hospitalari o sociosanitari (tres més que ahir), 4.091 a una residència i 793 al domicili (els mateixos en tots dos casos). Els restants són casos no classificables per manca d'informació.Un total de 4.127 persones han estat ingressades de gravetat (una d'elles en les últimes 24 hores) i actualment en són 61. Des de l'arribada del coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 39.340 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19, 17 d'elles en l'últim dia.Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.921 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus. A més, 910 professionals de centres estan aïllats per sospita o confirmació.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor