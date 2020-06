Paluzie descarta una gran manifestació a Barcelona per la Diada a causa del coronavirus

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha descartat aquest dilluns que es convoqui una gran manifestació a Barcelona per la Diada d'aquest any a causa del coronavirus. "El que no farem en absolut és posar en risc la població i ser responsables d'un eventual rebrot", ha assegurat en una entrevista a Ràdio 4.Paluzie, que va ser reescollida aquest cap de setmana com a presidenta de l'assemblea , ha afirmat que l'11 de setembre hi ha d'haver una nova mobilització de l'independentisme, però no pot ser una gran manifestació a la ciutat de Barcelona. Per això aposta per fer-la "descentralitzada", encara que el nou Secretariat Nacional, encara ha de decidir com.Sobre taula de diàleg entre el Govern i l'executiu espanyol, Paluzie creu que aquesta "no portarà enlloc" i ha lamentat que la part catalana hi assisteixi en una posició de "feblesa" en semblar que "supliqui". La líder independentista ha apuntat que és "ingenu" i de "no veure les coses" pensar que la taula de diàleg "avançarà" en l'autodeterminació quan el govern espanyol "no ha respectat" la descentralització de l'Estat i els autogoverns durant la gestió de la pandèmia. "No sé quines més evidencies tenim per veure que la taula de diàleg no portarà enlloc", ha qüestionat. "No tenen incentiu per concedir absolutament res", ha afegit.

