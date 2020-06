La Seguretat Social no està preparada per tramitar l'ingrés mínim vital, segons CCOO

La Seguretat Social no està preparada per l'increment de feina que suposarà el tràmit de l'ingrés mínim vital perquè té un "greu dèficit de personal" i és una de les plantilles "més envellides" de l'administració estatal, ha avisat CCOO. Segons el govern espanyol, la prestació ha de beneficiar 850.000 famílies i s'esperen més un milió de sol·licituds. "El 2009 la plantilla de Seguretat Social comptava amb 30.947 treballadors, avui s'ha perdut un de cada cinc llocs de treball", ha lamentat José Manuel Vera, secretari general de FSC-CCOO a l'administració general de l'Estat, en un comunicat. Vera critica la "demora" de tres anys en la convocatòria i resolució d'ofertes públiques que permetrien augmentar el personal.El sindicat denuncia que aquesta pèrdua d'ocupació es tradueix en una menor qualitat dels serveis públics, per l'augment de la càrrega de treball que ha de suportar cada empleat. "Això sempre acaba amb la privatització dels serveis públics, la qual cosa posa en risc la garantia dels drets dels ciutadans, perquè comencen a desaparèixer la transparència, igualtat i objectivitat, i arriben els criteris econòmics", alerta Vera.A parer de CCOO, la gestió de l'Ingrés Mínim Vital ha estat l'"última càrrega" sobre el personal de l'organisme, que "no està preparat" per suportar aquest increment de la feina. "Estem completament convençuts de la necessitat i eficàcia d'aquesta prestació, però no amb com s'està plantejant la seva gestió. S'esperen més d'un milió de sol·licituds, expedients que cal rebre, gravar, reconèixer, arxivar i inspeccionar. L'organisme no està preparat per a aquest volum d'increment de tasques", ha explicat Vera.A més, CCOO denuncia que la resposta davant aquesta situació hagi estat la privatització del servei públic a través de la contractació de personal de TRAGSA, una empresa participada en part per la mateixa Administració. El sindicat creu que la "urgència" del moment justificaria aprovar una oferta d'ocupació pública extraordinària i cobrir temporalment aquests llocs amb personal interí."La pèrdua de personal de la Seguretat Social és un dels casos més greus que trobem a l'administració de l'Estat. Fa anys que alertem de l'envelliment de la plantilla, avisant el govern que en 5 anys es jubilen gairebé 5.000 empleats públics, un 25% de personal", insisteix Vera.Per això, l'organització sindical veu "imprescindible" treballar en un pla d'ocupació que identifiqui les necessitats de l'administració per a prestar els serveis públics amb garanties per al compliment dels drets dels ciutadans. "Superem el 17% de pèrdua de personal en els últims 10 anys, i això suposa un deteriorament en la qualitat de l'administració pública que reverteix directament sobre la ciutadania", avisa el sindicalista.

