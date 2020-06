📹 | Els CAP en rebel·lia de Barcelona uneixen forces per exigir solucions. Ho segueix @andreumerino



Set CAP de Barcelona han portat les seves reivindicacions a la plaça de Sant Jaume aquest dilluns. L'objectiu és unir forces per exigir celeritat a l'Ajuntament i la Generalitat a l'hora de solucionar les deficiències dels equipaments.La protesta arriba després que a finals de la setmana passada el CAP Gòtic i el de Passeig de Sant Joan fessin passos endavant en les seves reivindicacions. L'ambulatori de Ciutat Vella, que havia amenaçat amb no obrir més les seves portes a partir d'avui, ha donat més marge a les administracions després que aquestes obrissin la porta a la instal·lació de mòduls prefabricats a la plaça Joaquim Xirgau, tal com volen treballadors i veïns.En el cas del CAP del Fort Pienc, Salut i Ajuntament han acordat destinar un solar adjacent a l'ambulatori per instal·lar-hi mòduls prefabricats que permetin ampliar-lo.Els dos CAP han impulsat plataformes integrades per treballadors i veïns, presents avui a Sant Jaume. També s'hi han sumat representants dels CAP Ramon Turró, Besòs, Drassanes, La Pau i Casc Antic.

