Dues comarques de la Franja de Ponent tornen a la fase 2 per diversos brots

Primer retrocés de la nova normalitat per brots de coronavirus. Diversos focus de contagi detectats a dues comarques de la Franja de Ponent, la Llitera i el Baix Cinca, i també a la comarca aragonesa del Cinca Mitjà, han obligat les autoritats ha retornar els territoris a la fase 2 de la desescalada. L'augment sobtat de casos s'han produït a les localitats de Binèfar i Saidí.La consellera de Sanitat d'Aragó, Sira Repollés, i el director general de Salut Pública del Govern d'Aragó, Francesc Javier Falo, ho han anunciat aquest dilluns en roda de premsa. Des del govern aragonès s'ha recomanat limitar els desplaçaments d'entrada i sortida d'aquestes zones, però han recordat que aquesta qüestió "no deixa de ser una recomanació", ja que l'executiu no te capacitat per limitar la mobilitat.Aquests retrocés implica la modificació dels aforaments al 50% en l'interior de l'hoteleria sense accés a barra, un terç de l'aforament a piscines i mesures de distanciament social.Fins al moment, hi ha 25 positius, i d'aquests 16 dels casos es corresponen amb contactes afectats ja diagnosticats prèviament.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, es reunirà amb el govern aragonès per analitzar el brot a la localitat de Zaídin. Aquest mateix diumenge es van fer 178 proves PCR per confirmar l'abast d'aquest focus.

