Alts càrrecs dels Mossos asseguren no reconèixer la veu dels agents en l'atac racista al Bages

Nou capítol del cas de l' agressió racista a Sant Feliu Sasserra per part de sis agents dels ARRO dels Mossos d'Esquadra. Després de les declaracions del conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch -en què assegurava que des del cos policial es col·laboraria amb la justícia per aclarir els fets-, sembla que, a hores d'ara, no s'ha fet cap pas endavant en l'aportació de noves informacions que ajudin a determinar què és el que va succeir el mes de gener del 2019 amb el jove Wubi. La Directa Segons explica en un article publicat el passat dijous, el jutjat d'instrucció número 5 de Manresa -que és qui s'encarrega de la investigació- va demanar a la Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra (mitjançant un ofici) que fes una prova pericial d'àudio en la qual s'enregistrés la veu dels sis agents que van participar en l'agressió. L'objectiu, detalla el diari, era comparar els àudios amb les gravacions enregistrades el mateix dia dels fets per, així, identificar els diferents interlocutors.La resposta que la Divisió d'Afers Interns dels Mossos va enviar als jutjats va ser un informe de vuitanta pàgines en el qual exposava que els sis policies investigats havien decidit acollir-se al dret a no declarar per evitar que es gravés la seva veu.Paral·lelament, l'escrit recollia els testimonis de dos sergents i un sotsinspector dels ARRO de la Regió Central encarregats de liderar les unitats de què formen part els agents acusats. Tots tres caporals, després d'escoltar l'enregistrament de Sant Feliu Sasserra, van determinar "que no podien reconèixer la veu dels seus subordinats perquè no tenen un tracte diari amb ells", detalla La Directa Per acabar, l'informe entregat per la Divisió d'Afers Interns també comptava amb la transcripció íntegra de l'àudio que el mateix Wubi havia gravat el dia de l'agressió. En la transcripció, però, els agents no van discernir a quin policia pertanyia cada veu que s'hi sentia. Segons La Directa, "només van fer constar un 'interlocutor', sense diferenciar entre les intervencions del jove agredit i les dels agents que hi eren presents".Un cop llegit l'informe dels Mossos, SOS Racisme -que és qui s'encarrega de l'acusació contra els agents implicats- va decidir presentar un recurs contra el peritatge. El jutge, després d'acceptar-lo, va optar, el passat mes de febrer, per canviar d'estratègia i derivar l'elaboració de l'informe a un cos que no tingués vinculació directa amb el cas: el de la Guàrdia Civil. Va ser llavors quan els sis agents dels ARRO "es van negar explícitament a autoritzar l'enregistrament de la seva veu i no van prestar el seu consentiment a participar de la prova pericial", explica La Directa

