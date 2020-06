Els comuns posen en marxa una ofensiva contra la monarquia a escala municipal

Els comuns posen en marxa una ofensiva per reclamar al rei Felip VI que doni explicacions sobre els presumptes casos de corrupció que assetgen la monarquia. Dos han estat els detonants que han activat aquesta campanya per part d'En Comú Podem: que la setmana passada el PSOE rebutgés la creació d'una comissió d'investigació al Congrés i la informació revelada per The Telegraph sobre el viatge de noces que un testaferro del rei emèrit Joan Carles va pagar a Felip i Leticia.L'ofensiva prendrà forma a través d'una moció que promouran els comuns als ajuntaments en els quals tenen presència. El principal: el de Barcelona, on governen amb el PSC. "L'objectiu és aixecar el mur d'opacitat que envolta la monarquia", ha explicat el portaveu d'En Comú Podem, Joan Mena, que ha insistit que Felip VI ha de donar explicacions "immediates" després d'unes informacions que "desmantella l'intent de rei" de desvincular-se dels negocis obscurs del seu pare."S'ha de tenir una cara molt dura per gastar-se mig milió d'euros en un context en què un 20% del país estava en situació de pobresa", ha afirmat Mena, que ha assenyalat que l'emrpesari que va pagar el viatge ha tingut vincles amb un "corrupte confés" com Jordi Pujol i també amb Joan Carles I. "Les explicacions van amb el càrrec per molt heretat que sigui", ha insistit Mena, que ha titllat de "falta de respecte" que no es donin explicacions des de la prefectura de l'Estat.Els comuns consideren que la comissió d'investigació al Congrés "mai s'hauria d'haver vetat", però Mena ha subratllat que "si es tanquen les portes del Congrés" empenyeran perquè "s'obri des dels municipis". A partir d'aquesta iniciativa, els comuns entenen que hi haurà "socialistes de cor" que s'hi sumaran perquè "no entenen la decisió" del seu partit a escala estatal.

Moció dels comuns contra la monarquia a escala municipal by naciodigital on Scribd

