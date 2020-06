El preu que s'amaga darrere una pell bronzejada

Aconseguir un bronzejat de 10 és una dels objectius que es marquen molts a l'estiu. Hores i hores estirats a la sorra, a la piscina o bé al terrat de casa per aconseguir tenir la marca del banyador. Ara bé, aconseguir una pell bruna per poder lluir-la a l'estiu a la llarga pot tenir conseqüències, i no només de salut, sinó també estètiques. Igual que volem estar morens per veure'ns millor aquest bronzejat pot fer que amb els alls la pell es vegi pitjor.El cap de Dermatologia de la Vall d'Hebron, Vicenç Gacía-Patos, explica aque per molt que ara es vegi el bronzejat com una símbol de bellesa, en realitat és un indicador de càstig. De fet, segons explica el dermatòleg, que la pell es posi morena després d'estar molt de temps al sol és la resposta natural del cos a l'agressió dels rajos ultravioleta del sol."Bronzejat vol dir càstig", assegura García-Patos que explica que el color bru es conseqüència de les substàncies que produeix el cos en un intent de protegir les cèl·lules de l'impacte dels rajos. Per tant, a la llarga el bronzejat suposa un desgast de la pell que, més enllà de poder acabar desencadenant un càncer, també afavoreix l'aparició de pigues i taques, així com les arrugues.Llavors hem de renunciar a posar-nos morens a l'estiu? García-Patos diu que no, però que cal anar amb molt de compte en com ho fem, sobretot tenint en compte que cada any que cada cop que ens posam morens anem acumulant desgast. A més que, per descomptat, cal fer ús d'un bon protector solar i de forma correcta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor