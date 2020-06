Kurt Cobain registra un nou rècord 26 anys després de la seva mort

La guitarra que Kurt Cobain va tocar en una presentació acústica al MTV Unplugged el 1993 s'ha convertit ara en la més cara de la història. L'instrument ha estat subhastat a Seattle amb un preu de sortida d'un milió d'euros que ha arribat fins a uns històrics 5,38 milions.La guitarra en qüestió és una de les set 302 D-18E fabricades per la marca Martin el 1959. A més, va ser personalitzada pel mític artista, que hi va afegir un fonocaptor de Bartolini a la boca de so.El pack subhastat també inclou la funda original de l'instrument, decorada per Kurt Cobain amb un cartell del disc Feel the darkness del grup Poison Idea, a part de diverses cordes de reposició propietat del músic i tres pues.La guitarra del líder de Nirvana ha superat així la Fender Stratoscaster de David Gilmour, de Pink Floyd, que es va vendre per 3,95 milions de dòlars l'any passat en una subhasta solidària. En aquest cas, el comprador ha estat un empresari australià, Peter Freedman, que ara planeja fer una gira amb la guitarra.

