Batlle reivindica un espai de centre catalanista per als votants «orfes» que desbloquegi la situació «enquistada»

El dirigent d'Units per Avançar i tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha reivindicat un espai de centre catalanista per a donar resposta als votants "orfes" i que també serveixi per a "desbloquejar la situació enquistada" de la política catalana.Batlle, que treballa per conformar un projecte polític amb altres grups, ha explicat en una entrevista a SER Catalunya que té la voluntat de "recuperar el catalanisme, gran víctima del desgavell dels darrers anys", i també que funcioni com a desllorigador. "Portem anys amb la meitat independentista i l'altra meitat amb altres fórmules; és un empat infinit", ha lamentat el dirigent d'Units, que creu que també cal "recuperar el bon govern".Batlle ha explicat que aquest nou projecte té la voluntat de "pescar a molts rius". A banda d'Units, també hi ha el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), i altres moviments que també podria integrar. "No hem de posar franges vermelles", ha considerat. Per a Batlle, la societat catalana "està plena d'orfes, que van fatalment a les urnes i que es troben votant amb perplexitat". "Volem plantejar una alternativa capaç d'il·lusionar el país", ha resolt Batlle, que veu clau "blindar competències i exercir correctament". "Em nego a resignar-me al fatalisme de que aquí no hi ha res a fer", ha insistit.Sobre la data d'eleccions, el dirigent d'Units per Avançar ha considerat que ni el president del Govern, Quim Torra, sap quan les ha de convocar. En tot cas, ha expressat que quan es convoquin, aquest espai que està intentant configurar, i pel qual ja s'ha mostrat disposat a encapçalar-lo, haurà de valorar si estan en condicions o no d'oferir una oferta sòlid a les eleccions. "Si convoca eleccions avui, en quatre dies no muntarem una proposta electoral. Hem de ser ràpids i diligents, i tenim un camí que hem de fer ràpid, però està ple de pedres i no ens hi podem trencar les cames", ha argumentat.Batlle també ha fet una bona valoració de la col·laboració amb el PSC, ha assegurat que no es desprèn de cap tradició i ha apuntat que en el futur la col·laboració per a la "reconstrucció del país" que intenta encapçalar també serà necessària.

