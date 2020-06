Mor una excursionista de 51 anys en un accident de muntanya a la Vall de Boí

Una dona de 51 anys va morir aquest diumenge a la tarda en un accident de muntanya a la Vall de Boí (Alta Ribagorça). L'excursionista va caure accidentalment d'una altura de tres metres quan baixava de la Punta Alta a la presa de Cavallers.Els companys del grup amb què feia la travessa van avisar els serveis d'emergència a les 18.27h. Fins al lloc es van desplaçar amb helicòpter efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat i també l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Un cop localitzada, van intentar reanimar la víctima, però no es va poder fer res per salvar-li la vida.Es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, inclòs el Grup de Muntanya per fer les diligències judicials.

