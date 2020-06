Prorrogada fins el 30 de juny la restricció de viatges no imprescindibles des de fora de la UE

L'Estat espanyol ha prorrogat fins al 30 de juny la restricció de viatges des de països de fora de la Unió Europea. En una ordre publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dilluns, el govern espanyol defensa la "necessitat" d'estendre la prohibició dels desplaçaments des de països que no pertanyen a l'espai Schengen "tot i la finalització de l'estat d'alarma".Es prorroguen les restriccions que hi havia durant l'estat d'alarma i es mantenen les excepcions per a residents habituals a la UE, treballadors transfronterers, transportistes o per casos de força major, entre d'altres. D'altra banda, en una segona ordre, l'Estat espanyol prorroga els controls fronterers interiors amb Portugal.Fins a les 24 h del 30 de juny, els controls fronterers amb el país veí seguiran vigents per molt que s'hagin aixecat amb la resta de països de la UE. "S'han dut a terme consultes amb tots els estats membres veïns, tenint en compte la necessària bilateralitat de les mesures que s'adoptin. Com a resultat d'aquestes consultes es considera convenient mantenir els controls a les fronteres interiors amb Portugal durant un temps prudencial addicional", apunta l'ordre.Només es permetrà l'entrada a ciutadans espanyols, residents habituals a Espanya, residents a altres estats membres que es dirigeixin al seu lloc de residència, a persones que hi entrin per motius laborals o per causa de força major així com personal diplomàtic.

