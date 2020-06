Celaá rectifica: «Els menors no són els súper transmissors que pensàvem eren»

Després de mesos senyalant les escoles i els nens com a focus de contagi, la ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha rectificat i ha admès que no és així. "Ara sabem que els menors no són els súper transmissors que pensàvem que eren, i és una cosa que no hem d'oblidar", ha dit en una entrevista a RAC1 on també ha assegurat que les escoles tornaran a obrir al setembre i que intentaran mantenir-les obertes malgrat possibles rebrots.La ministra confia en la capacitat que es te ara per detectar els rebrots i que permeti actuar ràpidament en el cas que es doni perquè no s'hagi d'acabar tancant les escoles. A més que de cara al curs que ve ja es preveu que els centres preguin mesures de seguretat com ara la distància d'1,5 metres o bé l'establiment de diferents horaris d'entrada i sortida.Ara bé, en espais més complicats de gestionar aquestes condicions, com ara els patis, Celaá creu que són les escoles qui han d'organitzar-se en funció de les circumstàncies. "Les escoles tenen autonomia suficient per saber com organitzar els seu pati", ha insistit la ministra.Més enllà de rectificar sobre el discurs que s'havia mantingut apuntant les criatures com a vectors de contagi, Celaá també s'ha pronunciat sobre les passades declaracions de la consellera de Salut, Alba Vergés, en les que va assegurar que "sabent el que sabem ara" la primera decisió no hauria estat tancar les escoles. Respecte això, la ministra ha insistit en que "probablement amb l'anàlisi que tenim ara, podríem haver actuat d'una manera diferent".El confinament també ha fet aflorar les desigualtats entre els infants i l'important paper que hi juga l'eduació presencial per intentar anivellar aquestes diferències. Una d'aquestes ha estat la bretxa digital, i és per això que des del govern espanyol s'està treballnt en la dotació de "500.000 eines tecnològiques" que, segons ha anunciat la minsitra, aniran destinades a que tots els alumnes puguin estar connectats.

