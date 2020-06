El PSPV proposa incentius de fins a 360 euros per anar a treballar amb bicicleta o patinet

El portaveu socialista d'Hisenda a les Corts valencianes, José Muñoz, i el portaveu de Mobilitat del grup socialista, Michel Montaner, han presentat una proposició no de llei en la que s'insta el Consell valencià a crear un incentiu econòmic específic per a treballadors que es desplacin al seu treball amb bicicleta o patinet.Aquesta iniciativa, que podria arribar als 360 euros l'any, busca fomentar l'ús del transport sostenible i així "avançar" cap a una comunitat "a la vanguàrdia del nou paradigma social, econòmic i polític".En aquest sentit, Muñoz ha assenyalat la necessitat de "fer els paisatges urbans valencians més sostenibles" i, sobretot, "recuperar els espais que la ciutadania ha anat cedint als vehicles privats”.El dirigent socialista ha posat de manifest el canvi que ha patit el País Valencià després de tres mesos de confinament, on "la contaminació s'ha situat en mínims acceptables per a la vida humana".A més, tal com ha explicat el PSPV en un comunicat, es contemplen altres mesures per incentivar-ne l'ús, com la deducció en el tram autonòmic de l'IRPF, amb un màxim de 300 euros, a totes aquelles persones que comprin una bicicleta, un patinet o derivats motoritzats per anar a treballar. També es demana una deducció de 100 euros del tram autonòmic de l'IRPF per aquells que optin per la reparació de bicicletes, patinets i derivats elèctrics. Aquestes mesures serien aplicables en rendes inferiors a 24.000 euros a l'any.

