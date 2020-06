Una investigadora catalana, premi a la recerca d'impacte de la UE per la detecció del càncer amb microones

Una catalana ha estat premiada pel seu projecte "Coloninfo" sobre la detecció del càncer amb mircoones. Judith Chamorro, investigadora postdoctoral de la Universitat Pompeu Fabra ha estat reconeguda per Unió Europea amb el premi de recerca d'impacte.Per poder detectar el càncer, Chamorro ha dissenyat un dispositiu que genera microones que pot distingir els canvis que es donen en l'acumulació d'aigua que provoquen els tumors i,fins i tot, lesions precanceroses com els pòlips. Un cop detectades, a través d'un sistema d'algoritmes, es genera una imatge que pot interpretar un metge. "Quan hi ha un càncer els nivells d'aigua canvien, llavors el que detecten les microones es aquest canvi", ha explicat Chamorro en una entrevista a Catalunya Ràdio Aquesta tècnica, segons la seva creador,a pot arribar a ser més precisa que els mètodes d'imatge habituals. De moment ja s'ha començat a assajar en càncers de mama i podria aplicar-se a tumors interns i amb avantatges importants.

