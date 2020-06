Israel prova amb èxit una vacuna contra el coronavirus en hàmsters

Israel es posiciona al capdavant de la carrera internacional per trobar una vacuna contra el coronavirus. L'Institut d'Israel per a la Investigació Biotecnològica ha provat amb èxit una possible vacuna amb hàmsters, un avenç científic que permetrà continuar avançant les proves en éssers vius fins a arribar als humans.Els resultats provenen de la investigació empírica en dos grups de hàmsters que s'han utilitzat per a l'estudi. Un dels grups va rebre la vacuna abans de ser infectats. Els rossegadors que van rebre la dosi no van experimentar pèrdua de pes com la resta i només s'observava "patologies menors als pulmons" mentre que a la resta mostraven importants danys en el teixit pulmonar i altes càrregues víriques.El centre d'investigació, que depèn del Ministeri de Defensa israelià, també ha informat que preveu tenir la vacuna llesta en un any o inclús abans.

